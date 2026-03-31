Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş 200 kilogram tavuk ürünü imha edildi

Sakarya'da yapılan gıda denetimlerinde son tüketim tarihi geçmiş 200 kilogram tavuk ürünü tespit edilerek imha edildi. İlgili işletmeye idari para cezası verildi.

Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş 200 kilogram tavuk ürünü imha edildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde bir depoda son tüketim tarihi geçmiş 200 kilogram tavuk ürününün tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, mevzuata aykırı ürünlere el koyularak imha işleminin gerçekleştirildiği kaydedilerek, işletmeye idari para cezası uygulandığı, ekiplerin halk sağlığını korumak için sahada oldukları ifade edildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Şanlıurfa'da çuvallarda kesilmiş at başı bulundu

Ekipleri dehşete düşüren olay! Çuvallar içinde bulundu

Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Ibrahimovic ile banka görevlisi arasındaki bomba konuşma

"Kartınız çalındıysa neden bildirmediniz?" sorusuna verdiği yanıt olay
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar

Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Rejim değişikliği derken...
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!