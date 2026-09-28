Haberler

Sakarya'da son 10 yılda görülmemiş yağış AVM otoparkını ve sanayi dükkanlarını vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da dün gece başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Adapazarı'nda cadde ve sokaklar suyla kaplanırken Serdivan'daki AVM'nin yer altı otoparkını su bastı, Erenler'deki Dörtyol Sanayi Sitesi'nde dükkanlar suyla doldu ve metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşüyor.

ADAPAZARI'NDA AVM'NİN OTOPARKINI SU BASTI

Sakarya'da, dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağış sonrasında Adapazarı ilçesinde cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, araçlar hareket etmekte zorluk yaşadı. Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM'nin yer altı otoparkını su basarken, Erenler ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi Sitesi'nde ise dükkanlar suyla doldu.

BÜYÜKŞEHİR ACİL KODUYLA TOPLANDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde başlayan ve halen etkisini artırarak sürdüren kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla 'Acil' koduyla toplandı. AKOM'da gerçekleştirilen toplantıya, İtfaiye, Ulaşım, Zabıta, Fen İşleri, Yol Bakım Daire Başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları, SASKİ Genel Müdürü ve Daire Başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan başkanlık etti.

'SON 10 YILDA GÖRÜLMEMİŞ YOĞUNLUKTA BİR YAĞIŞ'

Genel Sekreter Fikret Bayhan, "Son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta bir yağışla karşı karşıyayız. Dün gece başlayan yağışın şiddeti giderek arttı ve metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşüyor. SASKİ, Yol Bakım ve Ulaşım başta olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada. 225 araç ve 560 personelle şehrimizin dört bir yanında olumsuzluklara müdahale ediyoruz. Bu zorlu süreci de hep birlikte atlatacağız. Bu gece nöbetteyiz. Halkımızın ve şehrimizin güvenliği için tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Haber: Serhat YILMAZ/ SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Akıma kapılan vatandaşın acı sonu! Kamera her şeyi anbean kaydetti

Çatıda kahreden son!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı

Putin'i çıldırtacak görüntü! Hepsi esir düştü
Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat oldu

Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat oldu
Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

Dünyanın en büyük takımında ama aklı hala Fenerbahçe'de
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı

17 maça daha ilk 11'de başlarsa Beşiktaş 20 milyon Euro ödeme yapacak
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Kütahya'da kavşakta feci kaza kamerada! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 2 kişi öldü, o an kamerada