Sakarya'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltında
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir iş yeri önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve saldırıda kullanılan silah ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bir iş yerinin önünde motosiklet kaskı takarak gelen kişinin ateş açması sonucu M.U. (36) ve İ.A'nın (45) yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelileri belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonda E.Y. (18), E.İ. (21) ve G.Y'yi (22) gözaltına aldı, olayda kullanılan tüfeği ve kaskı ele geçirdi.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
