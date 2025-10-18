Sakarya'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bir iş yerinin önünde motosiklet kaskı takarak gelen kişinin ateş açması sonucu M.U. (36) ve İ.A'nın (45) yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelileri belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonda E.Y. (18), E.İ. (21) ve G.Y'yi (22) gözaltına aldı, olayda kullanılan tüfeği ve kaskı ele geçirdi.