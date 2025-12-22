Sakarya'da silahlı kavga çıkaracakları ihbarı üzerine yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı olay çıkaracakları ihbarı üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, birbirini tehdit ederek hakarette bulunan 2 grubun Erenler ilçesinde buluşarak silahlı kavga çıkaracakları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, söz konusu olay yerine gelen Y.Y.T. (21), A.A. (22), R.T.B. (23) ve M.Y'nin (21) içinde bulunduğu araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, ekipler tarafından yakalandı.

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.