Sakarya’da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde önceki gün meydana gelen silahlı kavgada 27 yaşındaki Taha Görkem Deniz hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aziz Duran Parkı mevkisinde, dün aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen K.Ç. (20) ve yanındaki A.B. (19) ile Taha Görkem Deniz (27) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş açılması sonucu Deniz hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
