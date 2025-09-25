Sakarya’da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aziz Duran Parkı mevkisinde dün çıkan kavgada Taha Görkem Deniz'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen K.Ç. ve A.B'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aziz Duran Parkı mevkisinde, dün aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen K.Ç. (20) ve yanındaki A.B. (19) ile Taha Görkem Deniz (27) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş açılması sonucu Deniz hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.