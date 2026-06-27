Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sakarya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyonda 2 bin 366 silah parçası ele geçirildiğini, 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen istihbarat destekli çalışmalar kapsamında silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 ay süren analiz çalışmaları neticesinde; Konya'nın Beyşehir ilçesinden İstanbul'a silah parçası sevkiyatı yapacağı değerlendirilen şüphelilerin içerisinde bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda; birleştirildiğinde 847 silah imal edilebileceği değerlendirilen 1000 iç gövde bloğu, 519 namlu, 467 namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 fişek yatağı olmak üzere toplam 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı