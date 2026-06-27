İçişleri Bakanlığı: Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Bin 366 Silah Parçası Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Sakarya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 366 adet silah parçası ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat destekli çalışmalar kapsamında silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 ay süren analiz çalışmaları neticesinde; Konya'nın Beyşehir ilçesinden İstanbul'a silah parçası sevkiyatı yapacağı değerlendirilen şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda; birleştirildiğinde 847 adet silah imal edilebileceği değerlendirilen bin adet iç gövde bloğu, 519 adet namlu, 467 adet namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 adet fişek yatağı olmak üzere toplam 2 bin 366 adet silah parçası ele geçirildi."

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Kahraman polislerimizi, Sakarya Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA