Sakarya'da otomobilde 1460 silah parçası ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 1460 silah parçası ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. Olay, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşti.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan otomobilde 1460 silah parçası ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin kullandığı otomobil, sivil ekip araçlarıyla takibe alınarak otoyolun Hendek mevkisinde durduruldu.

Otomobildeki aramada, iki arka kapıya gizlenmiş sürgü kapağı, yay, tetik mekanizması, icra mili, gez ve arpacık olmak üzere 55 tabanca elde edilebilecek 1460 silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
