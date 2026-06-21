Haberler

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, iş yerinde 9 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde Ö.K'ye (50) ait iş yerinde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

En mutlu günleri olacaktı! Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti