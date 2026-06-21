Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, iş yerinde 9 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde Ö.K'ye (50) ait iş yerinde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı