Sakarya'da sahte plaka üretimi ve satışı yapan 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'da sahte plaka üretenlere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında olan sahte plaka üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Standart dışı (APP) plaka üretimi yaptığı ve piyasaya sürdüğü belirlenen 1 ve suça ortak oldukları değerlendirilen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 plaka baskı makinesi, 98 sahte plaka, 5 numaratör, 6 plakalık, 30 kilogram plaka paketleme poşeti, 15 kilogram hidrolik yağı, 6 litre tiner, 7 buçuk litre akrilik siyah boya, 28 temizleme süngeri ve 5 kutu kimyasal sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.