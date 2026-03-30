Haberler

Sakarya'da sahte plaka üretimi ve satışı yapan 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da yapılan operasyonda, sahte plaka üreten 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'da sahte plaka üretenlere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında olan sahte plaka üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Standart dışı (APP) plaka üretimi yaptığı ve piyasaya sürdüğü belirlenen 1 ve suça ortak oldukları değerlendirilen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 plaka baskı makinesi, 98 sahte plaka, 5 numaratör, 6 plakalık, 30 kilogram plaka paketleme poşeti, 15 kilogram hidrolik yağı, 6 litre tiner, 7 buçuk litre akrilik siyah boya, 28 temizleme süngeri ve 5 kutu kimyasal sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

