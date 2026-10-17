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Sakarya'da sağanakla Karasu'da deniz kahverengiye döndü, Kocaali sahili kirlendi

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Sakarya'da çarşamba gününden beri süren sağanak sonrası Karasu'da denize dökülen akarsu ve derelerin debisi yükseldi, Sakarya Nehri'nin taşıdığı mil ve çamur kıyıda suyu kahverengiye çevirdi. Kocaali'de Büyükmelen Çayı'nın taşıdığı tomruk, dal, atık ve fındıklar sahile vurdu.

Sakarya'da sağanağın ardından Karasu ilçesinde kıyı kesiminde deniz kahverengiye döndü, Kocaali ilçesinde sahilde kirlilik oluştu.

Kent genelinde çarşamba gününden beri etkisini sürdüren sağanağın ardından Karasu'da denize dökülen akarsu ve derelerin debisi yükseldi.

Şiddetli yağışlarla Sakarya Nehri'nin taşıdığı mil ve çamurlu toprak, Karadeniz'in kıyı kesiminde geniş bir alana yayıldı.

Nehrin denize döküldüğü bölge ile kıyının bir kısmında suyun rengi kahverengiye döndü.

Sağanağın ardından renk değişimi yaşanan Karadeniz'in kıyı şeridi havadan görüntülendi.

Kocaali ilçesinde de yağışın ardından Büyükmelen Çayı'nın denize taşıdığı ağaç tomrukları, dallar, çeşitli atıklar ve bahçelerdeki fındıklar, Kocaali sahillerine vurdu.

Kaynak: AA
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