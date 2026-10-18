Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sakarya'da sağanak Kaynarca'da iş yerlerini su bastı, Karasu'da sele dönüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da sağanak Kaynarca'da iş yerlerini su bastı, Karasu'da sele dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün akşam başlayıp gece şiddetini artıran sağanak, Kaynarca'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı iş yerlerini su bastı. Karasu'da aşırı yağış sele dönüşürken, turuncu kod uyarısı süren Sakarya'da yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor.

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak, kentin bazı bölümlerinde etkili oldu.

Kaynarca ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Karasu'da ise aşırı yağış, ilçe merkezinin bazı bölümlerinde sele dönüştü.

"Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! Ölüm emri telefonla gelmeye başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay

Barcelonalı Lamine Yamal'a kafa attı!
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber

Korktuğu başına geldi! Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor
ABD Başkanı Trump, İran'da nükleer kapasitelerin yok edildiğini savundu

Trump'tan savaşın uzayabileceği sinyali: Biraz daha kalabiliriz
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede
Pendik'te inşaat alanında toprak kaydı! 9 katlı apartman boşaltıldı

Apartmanın dibindeki toprak kaydı! 9 katlı binada tahliye
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti
Kayseri'de rastgele açılan ateşte kurşun çocuk odasına girdi! Akülü arabaya isabet etti

Kurşun çocuk odasının camından girdi! İsabet ettiği yere bakın