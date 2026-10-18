Sakarya'da sağanak Kaynarca'da iş yerlerini su bastı, Karasu'da sele dönüştü

Sakarya'da sağanak Kaynarca'da iş yerlerini su bastı, Karasu'da sele dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün akşam başlayıp gece şiddetini artıran sağanak, Kaynarca'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı iş yerlerini su bastı. Karasu'da aşırı yağış sele dönüşürken, turuncu kod uyarısı süren Sakarya'da yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor.
Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak, kentin bazı bölümlerinde etkili oldu.
Kaynarca ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
Karasu'da ise aşırı yağış, ilçe merkezinin bazı bölümlerinde sele dönüştü.
"Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA