Sakarya'da sağanak Kaynarca'da iş yerlerini su bastı, Karasu'da sele dönüştü

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Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak, kentin bazı bölümlerinde etkili oldu.

Kaynarca ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Karasu'da ise aşırı yağış, ilçe merkezinin bazı bölümlerinde sele dönüştü.

"Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA