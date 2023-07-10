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Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

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DERE TAŞTI, MAHALLEYİ SU BASTISAKARYA'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen dere taşarak mahalle merkezini sular altında bıraktı.

DERE TAŞTI, MAHALLEYİ SU BASTI

SAKARYA'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen dere taşarak mahalle merkezini sular altında bıraktı. Mahalledeki iş yerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Darıçayırı Güncel Haberler

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