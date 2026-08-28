Sakarya’da Sağanak Etkili Oldu: Yollarda Su Birikintileri

SAKARYA'da günlerdir seyreden sıcak havanın ardından sağanak etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren yağış, yollarda su birikintileri oluşturdu.

Sakarya'da bir süredir etkili olan sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, günün geri kalanında şiddetini artırarak etkisini sürdürdü. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda bastıran sağanak, dışarıda bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Sağanağın gün içerisinde yer yer devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı