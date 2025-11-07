Sakarya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkisinde M.A.K. (60) yönetimindeki 11 SD 324 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.A. (52) yönetimindeki 41 AOL 229 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki S.K. (46) ve H.K. (27) yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. S.K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.