Sakarya'da Sahilde Bulunan İnsansız Hava Aracı Fünyeyle İmha Edildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan parçalanmış insansız hava aracı, SAS komandoları tarafından fünye ile imha edildi. İmha işlemi sonrasında, aracın parçaları ekipler tarafından toplandı.
1) SAKARYA'DA SAHİLDE PARÇALANMIŞ OLARAK BULUNAN İNSANSIZ HAVA ARACI FÜNYEYLE İMHA EDİLDİ
KOMANDOLAR TARAFINDAN FÜNYEYLE İMHA EDİLDİ
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan parçalanmış insansız hava aracının imha edilmesi için bölgeye SAS komandoları sevk edildi. İnsansız hava aracı, SAS ekibi ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. İnsansız hava aracının geriye kalan parçaları da ekipler tarafından toplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı