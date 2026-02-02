Haberler

Sakarya'da özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama hasara yol açtı

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'taki yurdun zemin katında bulunan dinlenme bölümünde yer alan mutfak kısmında tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle zemin kattaki bazı duvarlar yıkıldı, eşyalar hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayda yaralanan olmazken, patlamanın nedeni gerçekleştirilecek çalışmanın ardından belirlenecek.

Öte yandan yurtta kalan öğrenciler, kentteki otellere yerleştirildi.

