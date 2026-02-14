Haberler

Otoyolda gişelere çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Yasin Çelik yaşamını yitirdi. Olayda otomobil alev alırken, itfaiye yangına müdahale etti ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'da otoyolda bariyere ve ardından gişelere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Yasin Çelik (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin Çelik yönetimindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta bariyerlere çarptıktan sonra savrularak beton gişe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobil alev alırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtaki sürücü, jandarma ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yasin Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
