Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki Oğuz Kağan İ. hayatını kaybetti. Sürücü Ş.G. gözaltına alındı.
15 Temmuz Camili Mahallesi 230. Sokak üzerinde Ş.G. (48) idaresindeki 16 V 4428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımdaki Oğuz Kağan İ'ye (17) çarptı.
Kazada Oğuz Kağan İ. yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğuz Kağan İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Ş.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Aziz Güvener