Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın kısa sürede büyüdü ve ormanı sardı. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Sakarya'da ormanda yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken karadan ve havadan müdahale başladı.

Yangın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde bulunan ormanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ormanda yangın çıktık. Kısa sürede büyüyen yangın ormanı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.