Sakarya'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve akıntılar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu

Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!

Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.