Sakarya'da Öğrenci Servislerine Denetim Yapıldı
Taraklı ilçesinde öğrenci servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı. Ayrıca, ilçede bir kamyonun tırla çarpıştığı kaza sonucu kamyonda hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim düzenlendi.
Taraklı Ortaokulu mevkisinde uygulama yapan Taraklı Emniyet Amirliği trafik ekipleri, durdurdukları servis araçlarında denetim yaptı.
Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.
-Tırla çarpışan kamyonda hasar meydana geldi
Göynük Adapazarı kara yolu Adapazarı istikametinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 25 SDG 850 plakalı kamyon ile 54 LF 927 plakalı tır, ilçe girişi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, kamyonda hasar oluştu.