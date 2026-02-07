Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 3 kişi, toplamda 2 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda suç unsuru ile yakalandı.

SAKARYA'da, polisin düzenlediği narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, Y.T (47), S.Y. (38), B.Ö. (26) ve B.Ö.'nün (22) 15 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu 15 ayrı satıştan toplam 2 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 77 sentetik ecza, 76,91 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet bu tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 700 lira ve 110 avro ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Y.T., S.Y. ve B.Ö. tutuklanırken, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

