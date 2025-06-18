Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisi Kocaali istikametinde, far ve stop lambası yanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu A.A.S. yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobille, yarıştığı öne sürülen motosiklet grubundan Sıtkı G'nin kullandığı 10 AFM 241 plakalı ve B.G. idaresindeki 35 BTN 712 plakalı iki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki yola devrildi. B.G'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ikiye bölündü.

Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaptıkları kontrolde Sıtkı G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralılar A.A.S, M.A.S. ve B.G'yi Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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