Sakarya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hacıoğlu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halinde olan F.G. idaresindeki 54 T 0341 plakalı minibüs, Sakarbaba Caddesi yönünden gelen O.C'nin kullandığı 54 ADA 906 plakalı SUV tipi otomobille kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki E.E.Ş. ile minibüste yolcu olarak bulunan S.S, M.T.T, M.Y. ve N.Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
