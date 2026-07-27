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Sakarya'da 'kelebeklerin ölüm dansı' yeniden yaşandı

Sakarya'da 'kelebeklerin ölüm dansı' yeniden yaşandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde her yıl temmuz ayında tekrarlanan doğa olayı kapsamında milyonlarca söğüt kelebeği, eski Sakarya Köprüsü'ndeki ışıklar etrafında uçuşup öldü. Kar yağışını andıran bu görüntü, araç ve bisiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, her yıl tekrarlanan ve milyonlarca kelebeğin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı yeniden gerçekleşti. Milyonlarca söğüt kelebeğinin, eski Sakarya Köprüsü'ndeki ışıkların etrafında uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek öldüğü 'kelebeklerin ölüm dansı' olarak adlandırılan doğa olayı ilginç görüntüler oluşturdu.

Genellikle temmuz ayının sonunda gerçekleşen ilginç doğa olayı bu yıl da gerçekleşti. Güneşler Köprü Mahallesi'ndeki eski Sakarya Köprüsü'ne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli milyonlarca söğüt kelebeği 'ölüm dansı' olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı. Havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler, ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı. Kar yağışı görüntüsünü andıran milyonlarca kelebeğin ölüm dansı görenleri şaşırttı. Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler, yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti. Bu etkileyici manzara, köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri de bu doğa olayı yüzünden ilerlemekte zorluk çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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