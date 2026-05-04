Sakarya'da "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu" toplantısı düzenlendi

Sakarya Valiliğince "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Asalet Karabulut başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte her yıl fındık sezonuna hazırlık öncesi mevsimlik tarım işçilerine yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Bu kapsamda, mevsimlik tarım işçileriyle ailelerinin yaşam koşulları, ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler ele alındı.

Fındık hasadında yeni teknoloji ve metotların kullanılmasıyla kente gelen mevsimlik tarım işçisi ve ailelerinin sayısının her geçen yıl azaldığı belirlenen toplantıda, geçici yerleşim alanlarının sel ve su baskını riski taşımayan uygun bölgelerde oluşturması planlandı, İl Sağlık Müdürlüğünce mobil sağlık ekipleriyle işçi ve ailelerine yerinde sağlık hizmeti sunulmasına karar verildi.

Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çocuklara yönelik eğitim ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği, emniyet ve jandarma birimlerince ise ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin artırılacağı kaydedildi.

Vali Yardımcısı Karabulut, toplantı yaptığı konuşmada, mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında planlandığını ve yürütüldüğünü, kazasız ve sorunsuz sezon geçirilmesi için kurumlar arası görev dağılımlarının planlandığını belirtti.

Karabulut, Sakarya'da fındık tarımının önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin önemli tarımsal ihraç ürünlerinin başında fındık gelmektedir. Fındığın dalda kalmaması, üretimin ve üreticinin korunması içinde mevsimlik tarım işçilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, planlanan tedbirlerle verimli, huzurlu ve sorunsuz sezon geçirilebilmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
