Sakarya'da Metrobüs Projesi Hızla İlerliyor

Sakarya'da Metrobüs Projesi Hızla İlerliyor
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Sakarya'da hayata geçirilen 19,5 kilometrelik metrobüs projesinin ilk etabı tamamlandı. Belediye başkanı, proje çalışmalarının öz kaynaklarla yapıldığını belirtti.

Sakarya'da hayata geçirilecek 19,5 kilometrelik 13 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamen öz kaynaklarla gerçekleştirilen, şehir hastanesi ile gar meydanı arasında hizmete girecek metrobüs hattının tamamlanan 4 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışmalarına, Camili ile Yazlık kavşağı arasındaki 9 kilometrelik kısmında ise üstyapı için işlemlere başlandı.

Projenin 4 kilometrelik ilk etabında 40 iş makinesi ve 50 personelle sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ikinci etap olan 5 kilometrelik kısımda ise kazı ve dolgu çalışmaları yürütüyor. İkinci etaptaki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye'de ilk kez belediyenin öz kaynaklarıyla metrobüs hattı inşa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"19,5 kilometre 13 istasyondan oluşan metrobüs hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir yandan duraklar, altyapı deplase çalışmaları, köprü ve menfez imalatları sürerken bir yandan da hazır olan kısımlarının asfaltını atıyoruz. Burada en önemli husus; hattın altyapısını, üstyapısını, asfaltını, sanat yapılarını ve duraklar dahil olmak üzere tamamını Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla yapıyor olmasıdır. Bu hattın her santimetrekaresinde Büyükşehir Belediyesinin emeği var."

Sakarya'nın İstanbul'un ardından metrobüsün hizmet vereceği ikinci şehir olacağını aktaran Alemdar, vatandaşlara hızlı, güvenli ve uygun seyahat imkanı sunmak ve şehir merkezi ile Yenikent bölgesini birbirine bağlamak için gayretle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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