Sakarya'da 'Medeniyetler Köprüsü' Programı Düzenlendi

Sakarya'da 'Medeniyetler Köprüsü' Programı Düzenlendi
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Sakarya'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Medeniyetler Köprüsü' programında, 17 ülkeden öğrenciler kültürel değerlerini ve geleneksel yiyeceklerini tanıttı. Etkinlik, medeniyetler arasında köprü kurma amacıyla hayata geçirildi.

Sakarya'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla "Medeniyetler Köprüsü" programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda, Afgan öğrenci Najibullah Rahmani'nin konuşmasının ardından Kosovalı öğrenci Elif Mazrek Balkanlar şarkı seslendirdi, Kazakistanlı öğrenci Aktilek Temirbay dombra çaldı.

Programda 17 ülkeden öğrenciler, kurulan çadırlarda kültürel değerlerini, geleneksel kıyafetlerini, el sanatlarını ve yöresel yiyecek ile içeceklerini tanıttı.

Uluslararası öğrenciler ayrıca, geleneksel müzik ve dans gösterisi sundu.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, AA muhabirine, faaliyetin Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamındaki çağrısıyla öğrenci topluluklarınca organize edildiğini söyledi.

Türkay, son dönemde 54 projeye başvuru yaptıklarını, 27'sinin kabul gördüğünü aktararak, en fazla proje desteği olan üniversiteler içerisinde 4. sırada olduklarını, bu projede ise 17 farklı ülkeden 200'ü aşkın öğrencinin yer aldığını kaydetti.

Faaliyetin, medeniyeler arasında köprü kurmak amacıyla hayata geçirildiğini dile getiren Türkay, "Üniversite vizyonumuz gereği öğrencilere yaparak öğrenme, bir araya gelme, etkileşim kurma, vizyonumuzun çıktısı olarak hayata geçiyor. Öğrenciler bir araya geldi. Kendi ülkelerinin değerlerini diğer öğrencilere tanıtıyor, ülkelerinin en meşhur yiyeceğini ve kişisini, yaşamın en kritik dinamiklerini diğerleriyle paylaşmak suretiyle tanışma, kaynaşma ve barış köprüsü oluşturma amacına hizmet ediyor." dedi.

SUBÜ Öğretim Görevlisi Celal Alpdoğan da etkinlikte her bölümden öğrencinin bir araya geldiğini belirterek, kaynaşan öğrencilerin ilerleyen zamanlarda da dayanışma göstermelerini amaçladıklarını ifade etti.

Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Koordinatörü Sudanlı Tarig Idris Abdalla Gabreel ise yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerini ve ülkelerinin güzelliklerini Türkiye'ye taşımak için stant açtıklarını belirtti.

Bu tür organizasyonları üniversitelerde ve kent meydanlarında yaptıklarını dile getiren Gabreel, "Hem buradaki öğrencilerimizde farkındalık oluşturmayı hem de halkla farklı kültürleri buluşturmayı amaçladık." dedi.

Azerbaycanlı öğrenci Mariam Gasanova ise ülkesinin güzelliklerini diğer kardeş ülkelere tanıtacaklarını kaydetti.

Afganistanlı öğrenci Safa Salihzada da ülkelerine ait yöresel kıyafetleri, kültürü ve yemekleri tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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