Sakarya'da kuyumcudan hırsızlığa ilişkin davada karar açıklandı

Adapazarı ilçesindeki kuyumcu hırsızlığına ilişkin davada 7 sanık yargılandı. Mahkeme, 5 sanığı 'etkin pişmanlık' hükümleriyle cezalandırarak tahliye etti. Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan toplamda 3 yıl 4 ay ile 1 yıl 8 ay arası hapis cezası verildi.

Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar E.İ, A.D, G.F, G.S. ve E.İ. ile müşteki F.M.A. ve taraf avukatları katıldı.

Görüşünü açıklayan iddia makamı, vefat eden sanık B.Ç.S'nin davasının düşürülmesini ve sanıkların hükümle tahliyelerini talep etti.

Önceki duruşmada esas hakkındaki savunmalarını yapan sanıklar, son sözlerinde tahliyelerini istedi.

Kararını açıklayan hakim, "etkin pişmanlık" hükümleri uyguladığı 5 sanığı, "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 4'er ay, "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 6'şar ay, "mala zarar verme" suçundan 2 ay 15'er gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 8'er ay hapisle cezalandırdı.

Tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurup sanıkları tahliye eden hakim, firari H.E'nin dosyasının ayrılmasını ve vefat eden B.Ç.S'nin davasının düşürülmesini kararlaştırdı.

Süreç

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 29 Aralık 2024'te kuyumcudan yapılan hırsızlığa ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenlenmiş, şüpheliler E.İ, A.D, B.Ç.S, G.F, G.S ve E.İ. tutuklanmıştı. Zanlı H.E. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
