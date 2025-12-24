Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 3 işyeri kapatıldı
Sakarya'da yapılan denetimlerde kumar oynatılan 3 işyeri faaliyetlerinden men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 18 kişiye adli ve idari işlemler uygulandı.
Sakarya'da kumar oynatılması belirlenen 3 işyeri faaliyetten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 17-24 Aralık'ta kentte kumar oynayan ve oynatan kişi ile işyerlerine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 18 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Adapazarı, Kaynarca ve Hendek'te 3 işyeri, kumar oynattığı gerekçesiyle kapatıldı.
