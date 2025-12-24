Haberler

Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 3 işyeri kapatıldı

Güncelleme:
Sakarya'da yapılan denetimlerde kumar oynatılan 3 işyeri faaliyetlerinden men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 18 kişiye adli ve idari işlemler uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 17-24 Aralık'ta kentte kumar oynayan ve oynatan kişi ile işyerlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 18 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Adapazarı, Kaynarca ve Hendek'te 3 işyeri, kumar oynattığı gerekçesiyle kapatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
500

