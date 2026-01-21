Haberler

Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 16 sanığın yargılanması sürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan 2025'te meydana gelen komşu kavgasında 5 kişinin hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin yaralanması sonrası yargılanan 16 sanıktan 6'sı tutuklu. Duruşma kapalı olarak yapıldı ve tutukluluk halleri devam ediyor.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince, bu mahkemenin salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma, 5 sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süreç

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan 2025'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ile F.U.U'nun dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
