Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasında 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2025'te yaşanan komşu kavgasında 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan 2025'te 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılanması sürdü.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince bu mahkemenin salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşma, 18 yaşından küçük sanıklar nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet ve Tolga Y. ile suça sürüklenen çocuk F.U.U'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan 2025'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan ve o dönemde yaşı küçük Tolga Y. ile A.E.Y, B.Y, F.K. ile F.U.U'nun dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.

Tutuklu sanıklardan Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve yaşı küçük B.Y. ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
