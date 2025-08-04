Sakarya'da Kombi Dolabında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sakarya'da Kombi Dolabında Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Sakarya'da eve yapılan baskında B.G.'nin kombi dolabında 1 kilo 20 gram kokain ve 27 gram skunk bulundu. B.G. tutuklandı.

SAKARYA'da evindeki kombi dolabında 1 kilo 20 gram kokain ele geçirilen B.G., tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında B.G.'nin (28) üstünde ve evinde arama yapıldı. Aramada evindeki kombi dolabına gizlenmiş 1 kilo 20 gram kokain, 27 gram skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 TL ele geçirildi. B.G. gözaltına alındı.

B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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