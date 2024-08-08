Sakarya'da Kimyasal Sızıntı: Tırda Seyir Halindeki Kimyasal Ekipleri Harekete Geçirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki tırdan yola dökülen kimyasal ekipleri harekete geçirdi.

Adapazarı-Mudurnu kara yolu Kuzuluk istikameti Anadolu Otoyolu Akyazı gişeler mevkisinde M.F.T, kullandığı polialiminyum klorür yüklü 10 AGN 940 plakalı tırda sızıntı meydana geldiğini fark etti. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, karayolları ve AFAD KBRN ekipleri sevk edildi.

Sakarya AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli bölgede inceleme ve kontroller gerçekleştirdi.

Karayolları ekiplerinin kumlama yaptığı yolda jandarma güvenlik önlemi aldı.

Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, itfaiye erlerinin yolu temizlemesiyle normale döndü.