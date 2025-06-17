Sakarya'da Kazaların Çoğu Kavşaklarda Meydana Geliyor

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Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarının çoğu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerde kavşaklarda gerçekleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu kazalardan bazılarını paylaştı.

SAKARYA'da, mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazaların çoğunun kavşaklarda yaşanması dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Sakarya'da KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarından bazılarının görüntülerini paylaştı. Sakarya'da birçok farklı noktada kaydedilen kazaların çoğunun kavşaklarda yaşandığı görüldü. Görüntülerden birinde, bisikletli bir kişinin yaya geçidinin biraz ilerisinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması yer aldı. Başka bir görüntüde ise bir yaya, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen motosikletin kendisine çarpmasından son anda kurtuluyor.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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