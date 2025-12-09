Sakarya'da kayıp ihbarı yapılan karı koca için arama çalışması başladı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki Havva ve 72 yaşındaki Mustafa K. için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çiftin telefon sinyalinin kesilmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sakarya'da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan karı kocanın bulunması için çalışma başlatıldı.
Akyazı ilçesinde yaşayan Havva (71) ve Mustafa K. (72) öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı.
Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi.
Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel