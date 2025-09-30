Haberler

Sakarya'da Kayıp Anne Aysun A. için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysun A.'nın cep telefonu ve ayakkabıları Sakarya Nehri kıyısında bulundu. Ekipler, nehirde ve çevresinde yapılan aramalarda Aysun A.'ya henüz ulaşılamadı.

Adatepe Mahallesi'nde Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde cep telefonu ve ayakkabılar bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan Aysun A.'ya ait olduğu belirlendi. Ekipler, nehirde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar sonuç alınamadı.

Ekiplerin Aysun A.'yı arama çalışmaları sürüyor.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
