Sakarya'da akraba ziyaretinden dönerken kaybolan çift bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akrabalarını ziyaret ettikten sonra yollarını kaybeden Havva (71) ve Mustafa K. (72) çifti, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yoğun sis nedeniyle kayboldukları bölgede bulundu. Sağlık durumları iyi olan çiftin kaybolma süreci detaylarıyla açıklandı.

Sakarya'da akrabalarını ziyaret ettikten sonra araçlarıyla eve dönerken kaybolan çift, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Akyazı ilçesinde yaşayan Havva (71) ve Mustafa K'nin (72) dün öğle saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine jandarmanın yanı sıra İl Afet ve ACil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde çift, Taraklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece saatlerinde Karagöl yaylası mevkisi Belpınar yolu üzerinde bulundu.

Yoğun sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini beyan eden çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akyazı ilçesinde yaşayan Havva ve Mustafa K. dün öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıkmış, yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini vermiş, çiftin daha sonra telefon sinyali kesilmişti.

Çifte ulaşamayan yakınlarının, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunmasının ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
