Sakarya'da Karadeniz Kültür Festivali gerçekleştirildi

Sakarya'da Karadeniz kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen festivalde yöresel ürünler, müzik ve halk oyunları sergilendi. Üç gün süren etkinlikte, Karadenizli sanatçılar sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Sakarya'da Karadeniz kültürünün tanıtılması adına düzenlenen organizasyonda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Erenler Belediyesinin katkılarıyla Sakarya Rizeliler Derneğince ilçede yapılan Karadeniz Kültür Festivali'nde, Karadeniz'in yöresel ürünleri, müziği ve halk oyunları Sakaryalılarla buluştu.

Festival alanında kurulan stantlarda hamsiden mısır ununa, tereyağından kolot peynirine kadar birçok Karadeniz ürünü vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlik boyunca sahne alan Karadenizli sanatçılar ise söyledikleri türkülerle alanı dolduran vatandaşlara keyifli vakit yaşattı.

Üç gün süren kültür buluşması, sanatçıların sahne performanslarının ardından sona erdi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

