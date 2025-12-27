Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kar yağışı öncesi tedbir aldı

Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla müdahaleye hazır bekliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının başlaması nedeniyle ulaşımın aksamaması ve olumsuzlukların önlenmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekiplerinin, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ihtiyaç halinde hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için hazır halde bekletildiği kaydedildi.

Ekiplerin ihtiyaç duyulması halinde hızlıca müdahale edebilmek için sürekli tetikte olduğu aktarılan açıklamada, vatandaşların kar yağışıyla ilgili her türlü talep ve ihbarı "Alo 153 Haber Merkezi"ne iletebileceği belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
