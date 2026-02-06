Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin protokolü imzalandı

Sakarya'da Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı için protokol imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AKOM'da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz arasında gerçekleştirilen protokolle süreç resmen başladı.

Arifiye Mollaköy'de 1,6 milyon metrekarelik alanda kurulacak ve olimpik spor dallarında sporcular yetiştirilmesine imkan sağlayacak tesis, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek donanımda inşa edilecek.

Proje kapsamında 160 metre genişliğe ve 2 bin 200 metre uzunluğa sahip, uluslararası standartlarda kano ve kürek parkuru oluşturulacak. Altı ayrı takıma aynı anda hizmet verebilecek kulvar düzeni sayesinde tesis hem profesyonel yarışlara hem de eğitim amaçlı kullanıma uygun olacak.

Tribünleri, sporcu konaklama alanları, soyunma odaları, yemekhane ve su sporları merkeziyle olimpik düzeyde planlanan tesisde kürek ve kano eğitim alanları, yarış ve deneyimleme göletleri, seyir terasları ve sosyal donatılar yer alacak.

Projenin millet bahçesi bölümünde ise vatandaşlara doğayla iç içe geniş bir sosyal yaşam alanı sunulacak.

Spor, çocuk oyun, piknik, yeşil, dinlenme, kamp ve yürüyüş alanları, okçuluk merkezi, macera parkurunun yer alacağı millet bahçesinde trafik parkı, atölyeler, binicilik tesisi ve yöresel lezzetlerin sunulacağı alanlar da vatandaşların hizmetine sunulacak.

Protokol imza törenine, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da katıldı.