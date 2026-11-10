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Sakarya'da kamyonun fren balatasındaki yangın uyarı sayesinde büyümeden söndürüldü

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Sakarya'da kamyonun fren balatasındaki yangın uyarı sayesinde büyümeden söndürüldü
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeki kamyonun fren balatalarında yangın çıktı. Bir kişinin şoförü uyarmasıyla alevler büyümeden söndürülürken o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

SAKARYA'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonun fren balatalarında çıkan yangını fark eden kişi, şoförü uyararak alevlerin büyümeden söndürülmesini sağladı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bugün saat 14.30 sıralarında arıza yapan otomobilini çekiciyle İstanbul'a götüren Mahmut Alan, önünde ilerleyen 54 AOZ 135 plakalı kamyonun fren balatalarının alev aldığını fark etti. Alan'ın uyardığı şoför, kamyonu durdurdu. Emniyet şeridine çekilen kamyondaki yangına pet şişelerdeki suyla müdahale edildi. Yangın, büyümeden söndürülürken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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