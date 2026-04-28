Sakarya'da kamyonetin tıra çarptığı kaza kara yolunda ulaşımı aksattı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu kara yolunda yoğunluk oluştu.
D-650 kara yolu Nuruosmaniye Mahallesi mevkisinde Z.C. idaresindeki 54 BZ 019 plakalı kamyonet, E.Y. yönetimindeki 07 AVF 960 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralananın bulunmadığı kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım