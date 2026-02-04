Kazada savrulan kamyonetin çarptığı yaya öldü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde çarpışıp savrulan iki kamyonetten birinin çarptığı Hilal Garaç (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Erenler ilçesine bağlı D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.İ.K. (49) yönetimindeki 52 FU 725 plakalı kamyonet ile Ç.D. idaresindeki 55 ACN 280 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan 52 FU 725 plakalı kamyonet, o sırada kaldırımda bulunan Hilal Garaç'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Garaç, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hilal Garaç, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan şoförler, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.