Haberler

Sakarya'da kadın aşçılar hünerlerini sergiledi

Sakarya'da kadın aşçılar hünerlerini sergiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen '15. Mutfağın Yıldızları Sahneye Yarışması'na katılan kadın aşçılar, yöresel yemek ve tasarım pasta kategorilerinde yeteneklerini sergiledi. Yarışmanın teması 'kadına şiddete hayır' oldu.

Sakarya'da, kadın aşçıların katılımıyla "15. Mutfağın Yıldızları Sahneye Yarışması" düzenlendi.

Hanımeli Aşçılar ve Üreten Kadınlar Federasyonu (HÜKAFED) tarafından gerçekleştirilen yarışma, çeşitli illerden gelen kadın aşçıların iştirakiyle Serdivan ilçesinde TOBB Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Yarışmada, yöresel yemek kategorisinde 50, tasarım pasta kategorisinde 9 yarışmacı, "kadına şiddete hayır" temasıyla hazırladıkları ürünleri jüriye sundu.

HÜKAFED Başkanı Hatice Akman, AA muhabirine, bu yıl 15'incisi düzenlenen yarışmanın 2026'da da devam edeceğini belirtti.

Katılımcıların başarılı performans sergilediğini aktaran Akman, "Türkiye'nin her yerinden katılan yarışmacılarımız vardı. Bize farklı lezzetler sundular, çok başarılıydılar. Hazırlanan ürünlerle 'kadına şiddete hayır' dedik." diye konuştu.

Jüri Başkanı İsmail Bulut da jüri olarak zorlandıklarını belirterek, kararları hakkaniyetle vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Yarışmaya Mersin'den katılan ve Gaziantep yöresinden yaptığı yemekle 1. olan Nilgün Eroğlu ise organizasyonda dereceye girdiği için mutlu olduğunu dile getirerek, tabağına güvendiğini, jürilerden tabaklamada ve tadımda iyi puanlar aldığını aktardı.

Organizasyon sonunda dereceye giren katılımcılara sertifika, altın madalya ve klasman kupası takdim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title