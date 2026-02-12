Haberler

Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı, Ferizli ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 2 milyondan fazla boş makaron ve tütün ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı, Ferizli ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 milyondan fazla boş makaron ve tütün ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Adapazarı, Ferizli ve Serdivan ilçelerinde 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve depolarında yapılan aramalarda, 2 milyon 201 bin 750 bandrolsüz boş, 56 bin 600 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 80 kilogram tütün, 2 kilogram son kullanma tarihi geçmiş nargile tütünü, 105 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
