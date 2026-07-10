Haberler

Polisin takibe aldığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

Polisin takibe aldığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da polisin takibe aldığı araçta 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, sürücü tutuklandı. Araç trafikten menedildi ve para cezası uygulandı.

SAKARYA'da polisin takibe aldığı araçta 9 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Kaçak göçmen taşıdığı değerlendiren bir araç, takibe alınarak durduruldu. Araçta yapılan aramada, 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, gözaltına alınan sürücü Z.A. (28) tutuklandı. Göçmenleri taşıyan araç 15 gün süreyle trafikten menedilirken, ayrıca 25 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine üzülmemek için bakın ne yaptı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı