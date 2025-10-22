Sakarya'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 6 Avcı Kulübesi İmha Edildi
Sakarya'da Acarlar Longozu bölgesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak avcılıkta kullanılan 6 avcı kulübesi imha edildi. Bu işlem, çevre ve doğanın korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Sakarya'da kaçak avcılıkta kullanılan 6 avcı kulübesi (güme) imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Acarlar Longoz'u bölgesinde avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı 6 avcı kulübesi tespit edildi.
Jandarma ekipleri, durumu Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Tespit edilen avcı kulübeleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel