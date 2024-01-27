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Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

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Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, İsrail'in saldırılarını protesto etti. Açıklamada, İsrail'in barbarlığı ve İslam dünyasının sessizliği eleştirildi.

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Yaşar Kahraman, İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece meydanlarda olmayı sürdüreceklerini söyledi.

ABD'nin desteğiyle İsrail'in uyguladığı tarihi bir soykırıma şahitlik edildiğini, aynı zamanda bu katliam karşısında İslam dünyasının suskunluğunu yaşadıklarını belirten Kahraman, "İsrail'in barbarlığına, siyonist sermayenin esareti ve şantajı altındaki devlet yöneticileri bir ses çıkaramıyor. Bugün sadece Gazze değil, bütün dünya siyonizmin işgali altındadır." diye konuştu.

Kahraman, bir babanın evladını koruyamadığı, bir annenin çocuğunu doyuramadığı, bir çocuğun kendini ısıtamadığı Gazze'de artık bir dram değil, bir insani felaketin yaşandığına dikkati çekerek, "Elinde tuttuğu boş yemek kabıyla naylon çadırına dönen çocuğun, 'Ölüm bile bundan daha merhametli.' dediği bir ortamda, her şey bizim gözümüzün önünde, bizim şahitliğimizde yaşanmaktadır. Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen binlerce yardım tırının hemen yanı başında yüzbinlerce insan açlığın pençesinde kıvranmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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